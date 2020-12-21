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الإثنين، 21-12-2020 03:05 م

لجنة الأوبئة: سيناريوهات جديدة للتعامل مع انتشار كورونا

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الوكيل الإخباري - قال عضو اللجنة الوطنية للأوبئة بسام حجاوي، اليوم الاثنين، إن اجتماع اللجنة جاء لمناقشة التطورات المتعلقة بظهور سلالة جديدة من فيروس كورونا المستجد، التي بدأت تنتشر في بريطانيا.

وأضاف أن "اللجنة درست التغيرات التي تطورت على الفيروس لتفريقها عن السلالة الأصلية التي كان منشأها ووهان الصينية، مضيفا أنه "تبين أن المعلومات المتوفرة حاليا من مراكز البحث العلمي تفيد أن هذه السلالة أسرع وأكثر انتشارا، ولكن لا يوجد ما يفيد بأن هذه السلالة أدت إلى مضاعفات أكثر أو وفيات أكثر لكن انتشارها سريع ولا تزال الأمور مبكرة للحكم على هذه الأمور".

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"عائلة الفيروس التاجية معروف عنها في الفيروسات أنها تتطور وتتمحور إلى عدة سلالات ومن شهر أيلول/ سبتمبر الماضي وحتى الآن ظهر أكثر من 17 سلالة جديدة للفيروس، لكنها لم تختلف اختلافات جذرية عن الفيروس المسبب لكوفيد 19"، بحسب حجاوي.


وأضاف حجاوي أن "قرار لجنة الأوبئة حول رحلات الطيران من بريطانيا يأتي من خلال وزير الصحة بحيث أنه أعطى أكثر من سيناريو للعمل عليه"، موضحا أن "أبرز هذه السيناريوهات النظر في أحوال الأردنيين الموجودين في بريطانيا ومتابعة معلومات إضافية لكيفية التعامل مع الطيران".


"نحن لا زلنا في بداية الطريق حتى نحكم على إجراءات قد تكون عنيفة، ولا يمكن الاستهانة بأمور هذه السلالة التي ممكن أن يكون لها تأثير على الوضع العام"، أضاف حجاوي.


 




 

 


 

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