لجنة الأوبئة: طفرات وسلالات كورونا لا تزال تتكاثر

الوكيل الإخباري - قال عضو اللجنة الوطنية للأوبئة بسام حجاوي، الأربعاء، إن الطفرات والسلالات المرتبطة بفيروس كورونا المستجد لا تزال تتكاثر في الدول التي لم تحصل على المطاعيم المضادة لكورونا، خاصة دول العالم الثالث التي معدل تغطية المطاعيم بها أقل من 5% وهي تشكل خطورة على العالم.

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وأضاف في تصريح صحفي أن 95% من الإصابات السائدة في الأردن بكورونا هي من المتحور دلتا الأسرع انتشارا.



" بدأنا محليا بالتعايش مع الجائحة لإنعاش الاقتصاد ولا داعٍ للخطأ وعدم اتباع البروتوكولات الصحية والآن الوسيلة المهمة والرئيسية هي التطعيم والاهم في الوقت الحاضر الجرعة الثانية لتشكل نسبة كبيرة من المناعة المجتمعية " وفق حجاوي.

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