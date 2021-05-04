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الثلاثاء، 04-05-2021 10:35 م

لجنة الأوبئة: عملية التطعيم لم تسر كما يجب

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الوكيل الاخباري - رأت عضو اللجنة الوطنية للأوبئة، نجوى خوري، الثلاثاء، أن عدد الأشخاص الذين تلقوا اللقاح المضاد لفيروس كورونا في الأردن "غير كاف".
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خوري قالت لـ "المملكة"، إن عدد الأشخاص الذين تلقوا اللقاح "غير كاف وليست بالصورة التي نريدها"، مشيرة إلى أن "حوالي 3 إلى 4% من عدد السكان أخذوا الجرعتين، وأقل من 10% أخذوا الجرعة الأولى".

"لحد الآن عملية التطعيم لم تسر كما يجب"، وفق خوري التي دعت إلى "الذهاب إلى الناس كأهم نقطة".

"سعيدة أن نذهب إلى المدارس (لإعطاء اللقاح) وأتمنى أن نذهب إلى كل المستشفيات بدلا من التسجيل على المنصة" التي خصصتها وزارة الصحة لتلقي اللقاح، على ما قالت خوري.

 




 

 


 

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