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الأربعاء، 14-10-2020 10:43 ص

لجنة الأوبئة: فحوصات كورونا المخبرية ليست دقيقة

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الوكيل الإخباري - قال وائل الهياجنة عضو اللجنة الوطنية للأوبئة إن الفحوصات المخبرية ليست دقيقة مئة بالمئة، وأن فحص كورونا دقيق بنسبة 90% وهذا يعتمد على حساسبة الفحص. 

وأضاف الهياجنة في تصريح صحفي، اليوم الأربعاء،: لو أجرينا فحوصات لـ 100 مريض بـ"كورونا" ونحن متأكدون من إصابتهم، ستخرج النتيجة بإصابة 90 منهم بكورونا، و10 مصابين ستكون نتيجتهم سلبية، مشيراً إلى أنه من المقبول طبياً أن تكون نسبة الخطأ في الفحوصات الطبية 15%. 

وقال الهياجنة إن هذه الحالة تسمى "الفحص السلبي الكاذب". 

وبحسب الهياجنة فلو أجرينا الفحص على 100 شخص نحن متأكدون أنهم غير مصابين بـ"كورونا" فقد تظهر لدينا نتيجة 10 أشخاص منهم إيجابية، وهذه الحالة تسمى "الفحص الإيجابي الكاذب"

وأشار الهياجنة إلى أن على من يجري فحص كورونا أن يعتمد النتيجة الإيجابية دائماً حتى لو لم يكن يعاني من أعراض، لأن 70% من مصابي كورونا هم "حملة صامتين للمرض"، لذلك يجب أن يؤخذ دائماً بالنتيجة الإيجابية اتقاءَ للشبهات ولغايات منع العدوى.

توضيح الهياجنة جاء بعد شكاوى من مواطنين بظهور عينات ايجابية، وبعد تكرار الفحص تظهر نتائجهم سلبية أو العكس.

 




 

 


 

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