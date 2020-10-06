لجنة الأوبئة : لا بد من بعض الإجراءات المؤلمة

الوكيل الاخباري – قال الناطق باسم لجنة الأوبئة الدكتور نذير عبيدات إن الأرقام المسجلة حاليا هي نتيجة ارتفاع المنحنى الوبائي. وأضاف نحن أمام معادلة صعبة ولا بد من بعض الإجراءات المؤلمة للتقليل من الإصابات المسجلة مشيرا أن الالتزام بالكمامات لم يكن بالمستوى المطلوب.

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وتابع عبيدات إذا نظرنا لزيادة الأعداد فمن المحتمل تضاعف الحالات في قادم الأيام وذلك في تصريح له لقناة المملكة.



ولفت عبيدات إلى ان تأخر النتائج له أثر سلبي وبالتالي سرعة ظهور النتيجة يسهم في اتخاذ الإجراءات الوقائية التي تحد من سرعة انتشار الفيروس.



