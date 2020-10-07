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الأربعاء، 07-10-2020 09:45 ص

لجنة الأوبئة: لا توصيات جديدة بخصوص عمل الحضانات

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الوكيل الإخباري - أكد الناطق باسم اللجنة الوطنية للاوبئة، الدكتور نذير عبيدات  أن أهم طريقة لانتقال فيروس كورونا هو الانتقال المباشر عن طريق التنفس أو عن طريق السعال والعطس".
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وأوضح الدكتور عبيدات في تصريحات صحفية، أنه كلما كنا قريبين من الشخص  المصاب حتى وإن لم يكون يسعل فمن خلال تنفس هذا الشخص فان الفيروس يخرج عبر الرذاذ الذي يخرج مباشرة من الشخص المصاب إلى الشخص السليم ويؤدي الى العدوى وتعتبر هذه أهم طريقة لانتقال العدوى ،لذا يجب التركيز على مسالة التباعد الجسدي إضافة إلى استخدام الكمامة. 

وفيما يتعلق بانتقال العدوى عن طريق ملامسة الأسطح قال الدكتور عبيدات إن هذه الطريقة اقل أهمية من الانتقال المباشر عن طريق التنفس ، ولكن يجب اتخاذ كافة إجراءات السلامة العامة للحد من العدوى .

وحول الدراسات التي تتحدث عن انتقال الفيروس عن طريق الهواء قال الدكتور عبيدات " شخصيا هذه الطريقة ضعيفة لانتقال الفيروس موضحا انه في حال وجود أعداد كبيرة من الاشخاص في أماكن مغلقة ومزدحمة ولا يوجد تهوية قد تكون هذه الطريقة للانتقال لكنها تبقى اقل أهمية من الانتقال المباشر .

وفي معرض رده على سؤال حول الفترة الزمنية التي يمكن أن يعيشها فيروس كورونا على الأسطح المختلفة وهل من الممكن أن تسبب بالعدوى قال الدكتور عبيدات نظريا من الممكن انتقال العدوى وان الفيروس يبقى لساعات على الاسطح مما يؤدي الى انتقاله. 

وفيما يتعلق بعمل حضانات الأطفال قال الدكتور عبيدات لا يوجد توصيات جديدة بخصوص عملها حتى هذه اللحظة، وختم عبيدات حديث بضرورة استخدام الكمامات والمعقمات والمحافظة على التباعد الجسدي خصوصا أثناء استخدام وسائل النقل.

 




 

 


 

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