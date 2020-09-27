لجنة الأوبئة: لا جدوى من الإغلاقات والحظر الشامل

الوكيل الإخباري - قال عضو لجنة الأوبئة عصام حجاوي، اليوم الأحد، إن الإصابات بفيروس في الأردن مرشحة للزيادة خلال شهر أيلول الحالي.

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وأضاف في تصريحات صحفية، أنه يجب التعايش مع الفيروس ولا جدوى من إغلاق القطاعات والحظر الشامل، لنتماشى مع الوضع الوبائي العالمي والمحلي، مؤكدا أن الأردن ليس لوحده في مواجهة الوباء بل كل دول العالم.

وأشار إلى أن جائحة كورونا لا تزال في ذروتها في جميع دول العالم.

وفيما يتعلق بالعزل المنزلي أوضح حجاوي، أنه لا يوجد ما يسمى بالعزل المنزل الآن بل العزل المنزلي بشروط، وستتابع الضمانات المطلوبة من قبل وزارة الصحة.



