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الأربعاء، 14-10-2020 10:24 م

لجنة الأوبئة : لا نريد اللجوء إلى حظر شامل طويل

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الوكيل الاخباري - قال عضو لجنة الأوبئة، د. بسام حجاوي إن قرار حظر اليومين يحتاج إلى أسابيع لظهور نتائجه. 
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وأضاف: لا نريد اللجوء إلى حظر شامل طويل، خشية من آثاره على الوضع الاقتصادي.

وأكد حجاوي، خلال استضافته في برنامج هذا المساء الذي يعرضه التلفزيون الأردني، أن 80٪ من المصابين بالكورونا لا تظهر عليهم الأعراض، مشيرا في ذات السياق إلى أن 1_2٪ من المصابين يحتاجون إلى العناية الحثيثة.

كما أكد عضو لجنة الأوبئة أن الوضع الوبائي غير مستقر، بدليل ارتفاع منحنى الإصابات، ما يعني أننا في مشكلة، على حد تعبيره.

وشدد على ضرورة الالتزام بشروط الوقاية والسلامة العامة، كارتداء الكمامات والحفاظ على التباعد الاجتماعي.
 

 




 

 


 

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