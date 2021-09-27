لجنة الأوبئة لـ الوكيل: اعراض لقاح كورونا تستمر 3 أيام على أبعد تقدير

الوكيل الاخباري- تيماء عبيدات- أكد استشاري الأوبئة وعضو اللجنة الوطنية لمكافحة الاوبئة، الدكتور بسام حجاوي، من المحتمل حدوث آثار جانبية عند أخذ مطعوم ضد فيروس كورونا.

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وقال حجاوي بتصريح خاص لـ "الوكيل الاخباري" إن من الممكن حدوث آثار جانبية بعد تلقي المطعوم مباشرة ويستمر إلى 3 أيام على أبعد تقدير.

واشار إلى أن الاثار الجانبية تتمثل ب آلام بالعضلات او موضع الحقنة، ارتفاع درجة حرارة الجسم، تعب وارهاق شديد.

ونوه إلى أن على متلقي اللقاح الذي يشعر بآثار جانبية استخدام كمادات ، أخذ مسكنات، راحة.

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