لجنة الأوبئة لـ الوكيل : البحث في آلية إعطاء الجرعة المعززة بالمملكة

الوكيل الإخباري - جلنار الراميني - أكد استشاري الأوبئة وعضو اللجنة الوطنية لمكافحة الاوبئة، الدكتور بسام حجاوي ، أن اللجنة تبحث في الجرعة المعززة ومدى اعتمادها في المملكة خلال الأسبوع الحالي.

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وأوضح حجاوي الاثنين لـ"الوكيل الإخباري" ، أن الفئة التي ستكون في أولويات لجنة الأوبئة فئة كبار السن ومن يعاني من الأمراض المزمنة، منوها أن الجرعة المعززة لكافة الفئات في المملكة ستكون ضمن توصيات اللجنة .

وشدّد على أهمية تلقي اللقاح المضاد لفيروس كورونا من قبل المواطنين للوصول إلى المناعة المجتمعية المنشودة ، وقال " ما يهمنا أن يتم إعطاء الأردنيين جرعتي المطعوم خاصة للفئات المستهدفة ".