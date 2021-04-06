الثلاثاء 06-04-2021
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الثلاثاء، 06-04-2021 11:54 ص

لجنة الأوبئة لـ الوكيل : تحسن في الوضع الوبائي وتوصيات حول الحظر الشامل والجزئي

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الوكيل الاخباري - عماد العجلوني - قال الدكتور بسام حجاوي عضو لجنة الاوبئة للوكيل الاخباري ان المملكة وصلت الى ذروة الموجة الثانية من فيروس كورونا والتي دخلت مع بدء انتشار الفيروس المتحور . 

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واكد حجاوي ان المملكة من المرجح ان تشهد خلال الاسابيع القادمة تراجعا كبيرا بعدد الاصابات والوفيات بكورونا وصولا الى منتصف شهر ايار الذي من المتوقع ان يشهد تراجع نسبة الفحوصات الايجابية الى 5 % وفتح القطاعات ودراسة واقع حظر التجول في المملكة مع امكانية اجراء تعديل عليه حسب تطور المنحنى الوبائي .

 

واشار حجاوي ان هناك اجتماعات متواصلة لتحديد مصير اداء الصلوات في المساجد خلال شهر رمضان المبارك مؤكدا ان الوضع الوبائي في تحسن مستمر والملف قيد الدراسة والرصد . 

 

واشار حجاوي الى ان الوصول الى نسبة 5 % من مجموع الفحوصات الايجابية هدف نسعى للوصول اليه متوقعا ان الامور تتجه بهذا المنحنى وان تراجع الحالات والنسب الى هذا الحد يحتاج من 6-8 اسابيع من الان وبعدها سيتم مراجعة كافة الاجراءات الحكومية المتبعة الان . 

 

 

 




 

 


 

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