لجنة الأوبئة لـ الوكيل : لا عودة عن مهرجان جرش

الوكيل الإخباري - براءة الشلالدة - أكد عضو اللجنة الوطنية لمكافحة الأوبئة والأمراض السارية بسام حجاوي، على تشديد الرقابة وتطبيق البروتوكول الصحي في مهرجان جرش من قبل إدارة المهرجان.

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وأضاف حجاوي لـ " الوكيل الإخباري" اليوم الأحد أن الحكومة ماضية في تنفيذ الخطة الثالثة لفتح القطاعات منوها أنه لا عودة عن مهرجان جرش.



وأشار إلى أن الفترة القادمة ستشهد المملكة فعاليات آخرى غير مهرجان جرش قائلاً إن الحل الوحيد هو الالتزام بالتباعد والبروتوكول الصحي.