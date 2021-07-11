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الأحد، 11-07-2021 12:55 م

حفاظا على الاستقرار الوبائي

لجنة الأوبئة لـ الوكيل : ندرس تطعيم الأطفال بعد قرار العودة للمدارس

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الدكتور بسام حجاوي


الوكيل الإخباري - جلنار الراميني - أكد عضو اللجنة الوطنية لمكافحة الأوبئة ، الدكتور بسام حجاوي، أن وزارة الصحة تدرس تطعيم فئة الأطفال (12- 16) عاما .

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وبيّن حجاوي ، الأحد لـ"الوكيل الإخباري" ، أن هذا الأمر يأتي نتيجة لقرار الحكومة ، بعودة الطلبة إلى المدارس لتلقي التعليم الوجاهي ، بعد تحسّن الوضع الوبائي الراهن إثر جائحة كورونا.

 

وأشار إلى أن هنالك إقبالا واضحا على أخذ اللقاح المضاد لفيروس كورونا ، ما يزيد من تحسن الوضع الوبائي ، مشددا على أهمية الالتزام بارتداء الكمامة والعمل بالتباعد الجسدي.

 

" هنالك استقرار واضح للأسبوع العاشر على التوالي ، الأمر الذي يطمئن الأردنيين ، بأن المملكة انتصرت على وباء كورونا" ، وفق حجاوي .

 

 




 

 


 

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