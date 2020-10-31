السبت 31-10-2020
الوكيل الاخباري

الكويت: 6 وفيات و589 إصابة جديدة بكورونا

لجنة الأوبئة للوكيل : أيام وتحدد مصير الأردنيين وبشرى سارة

وفاة عامل وافد سقط بكسارة حجارة

بريطانيا: إغلاقات جديدة الأسبوع المقبل لوقف الانتشار السريع لكورونا

الإفتاء تحرم مخالطة مصابي كورونا للناس

مستشفى الأمير حمزة : 14 مصابا بكورونا في حالة حرجة

الحكومة تخفض اسعار البنزين

تحديد تعرفة بند فرق أسعار الوقود

أمجد العضايلة يوضح حول منصبه الجديد

الخدمات الطبية الملكية توقف استقبال المرضى بعيادات الاختصاص




السبت، 31-10-2020 03:09 م

قلق من عدم الالتزام بأوامر الدفاع

لجنة الأوبئة للوكيل : أيام وتحدد مصير الأردنيين وبشرى سارة

ار
منظر عام للعاصمة عمان ليلا


الوكيل الإخباري -جلنار الراميني- أعرب مسؤول ملــف كورونا في المملكة، الدكتور وائل الهياجنة ، عن قلقه حيال عدم التزام الكثير من الأردنييـن ، بإجراءات السلامة العامة ، خاصة فيما يتعلّق بالتباعد الاجتماعي ، وارتــداء الكمّامات .

اضافة اعلان
 

وأوضح الهياجنـة ، في تصريح لـ"الوكيل الإخباري" ، أن هنالك العديد من المناطق شهدت تجمعات من أجل التحضير للانتخابات النيابيّة ، دون التزام بأدنى الإجراءات الصحية ، التي طالما يتم الحديث عنها .

 

وفي ردّ على سؤال حول الأيام المصيرية ، التي كان قد تحدّث عنها ، حيث قال " أيام مصيرية تنتظر الأردنييـــن ، إما جحيم أو جنة "، كشف أن ذلك يتضح بعد (7) أيام على الأقل ، بعد دراسة حالات الإصابات بفيروس كورونا ، خلال الأيام الثلاثة الماضية ، نتيجة للعطلة الرسمية ، الخميس الماضي ، في ذكرى المولد النبوي الشريف .

 

وجدّد تفاؤله ، بأن يلتزم الأردنيــون بأوامر الدفاع نتيجة للوضع الوبائي الراهن ، وتابع " بالرغم من القلق الذي يُسيطر على الأجواء العامة في المملكة ، إلا أنني متفائل بتغيّــر الوضع الحالي ، وهذا يعتمد على المواطنين ".

 

وفيما يتعلّق بإنتاج اللقاح ضد كورونا ، قال" هنالك بوادر أن يتم إنتاج اللقاح بداية العام القادم ، أي بعد شهرين، وهذا الأمر يعتبر بشرى للعالم والأردنيين ، وأتمنى ذلك وبأسرع وقت ".

 

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 

 


 




 

 


 

إقرأ ايضا
2019_10_08_12_42_41

الأميرة بسمة تنعى أطباء توفوا بسبب كورونا

10202015184951524090400

وفاة عامل وافد سقط بكسارة حجارة

99

الحكومة تنفي فرض حظر تجول شامل لمدة يومين

10202024182254655362703

الإفتاء تحرم مخالطة مصابي كورونا للناس

9k2sclcq

تعليق الدوام بثلاث مدارس بالرمثا بسبب كورونا

249654

اغلاق بلدية الخالدية للتعقيم بعد إصابة موظف بكورونا

أخبار متعلقة
ق

إيعازات حكومية عاجلة بسبب انتشار كورونا

سس-9

الهياجنة للوكيل : عدم الالتزام بالتعليمات أدى لتفشي فيروس كورونا

تر

ترقب أردني لإعلان الحكومة تطورات الوضع الوبائي

عيبنات-كورونا

هام لمن لا يظهر عليه أعراض فيروس كورونا

ت

قرارات حكومية جريئة بسبب كورونا

تر

ترقب أردني للإعلان عن مُستجدات كــورونا