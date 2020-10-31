لجنة الأوبئة للوكيل : أيام وتحدد مصير الأردنيين وبشرى سارة

الوكيل الإخباري -جلنار الراميني- أعرب مسؤول ملــف كورونا في المملكة، الدكتور وائل الهياجنة ، عن قلقه حيال عدم التزام الكثير من الأردنييـن ، بإجراءات السلامة العامة ، خاصة فيما يتعلّق بالتباعد الاجتماعي ، وارتــداء الكمّامات .

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وأوضح الهياجنـة ، في تصريح لـ"الوكيل الإخباري" ، أن هنالك العديد من المناطق شهدت تجمعات من أجل التحضير للانتخابات النيابيّة ، دون التزام بأدنى الإجراءات الصحية ، التي طالما يتم الحديث عنها .

وفي ردّ على سؤال حول الأيام المصيرية ، التي كان قد تحدّث عنها ، حيث قال " أيام مصيرية تنتظر الأردنييـــن ، إما جحيم أو جنة "، كشف أن ذلك يتضح بعد (7) أيام على الأقل ، بعد دراسة حالات الإصابات بفيروس كورونا ، خلال الأيام الثلاثة الماضية ، نتيجة للعطلة الرسمية ، الخميس الماضي ، في ذكرى المولد النبوي الشريف .

وجدّد تفاؤله ، بأن يلتزم الأردنيــون بأوامر الدفاع نتيجة للوضع الوبائي الراهن ، وتابع " بالرغم من القلق الذي يُسيطر على الأجواء العامة في المملكة ، إلا أنني متفائل بتغيّــر الوضع الحالي ، وهذا يعتمد على المواطنين ".

وفيما يتعلّق بإنتاج اللقاح ضد كورونا ، قال" هنالك بوادر أن يتم إنتاج اللقاح بداية العام القادم ، أي بعد شهرين، وهذا الأمر يعتبر بشرى للعالم والأردنيين ، وأتمنى ذلك وبأسرع وقت ".

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