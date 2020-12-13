لجنة الأوبئة للوكيل : قرارات قادمة ستسعد الأردنيين

الوكيل الإخباري - جلنار الراميني - أكد عضـــو اللجنة الوطنية لمكافحة الأوبئة ، الدكتور بسام حجاوي ، أن الوضع الراهن مسيطر عليه ، بحسب المنحنى الوبائي ، بشأن فيروس كورونا .
ولفت حجاوي ، الأحد ، لـ"الوكيل الإخباري" ، أنه في حال استمرت أعداد الإصابات بالفيروس على ما هو عليه حاليا في الأسبوعين القادمين ، سيتم إعادة النظر بالقرارات التي تتعلق بالحظر الشامل ، والحظر الجزئي ، حيث سيتم العدول عنهما .
" ومرارا تحدّثنا أن عودة الطلبة إلى المدارس ، بحاجة لدراسة الوضع الوبائي الراهن خلال الأسبوعين القادمين، ومن الصعب حسم ذلك خلال هذه الفترة " ، وفق حجاوي .
وبين ، أنه من المرجح ان يتم إعادة النظر بالقرارات المعمول بها حاليا بحيث تناسب الأردنيين و"تُسعدهم" ، وتناسب أصحاب القرار والقطاعات المختلفة ، وهذا يتطلّب الالتزام بالإجراءات الصحية ، كارتداء الكمامات ، والعمل بالتباعد الجسدي .
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