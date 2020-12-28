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الإثنين، 28-12-2020 11:49 ص

شريطة الالتزام بالإجراءات الصحية

لجنة الأوبئة للوكيل : قرارات مريحة بداية العام القادم

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الدكتور بسام حجاوي


الوكيل الإخباري - جلنار الراميني - أكد عضـــو اللجنة الوطنية لمكافحة الأوبئة ، الدكتور بسام حجاوي ، أن الوضع الراهن مسيطر عليه ، بحسب المنحنى الوبائي ، بشأن فيروس كورونا .

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وبين حجاوي ، الإثنين، لـ"الوكيل الإخباري" ، أن القرارات التي سيتم الإعلان عنها ، سيتم مراجعتها بدقة شديدة ، "تحسّبا من تبعات لا تحمـد عقباها ".

 

وقال " هنالك مراجعات مستمرة وستكون للأفضل، حيث دراسة الحظر الشامل يوم الجمعة ، وتمديد ساعات الحظر الجزئي ، وهذا مرهون بإعادة فتح قطاعات تم إغلاقها ".

 

" سيكون هنالك تعديلات على قرارات معينة ، وسيتم العمل بها مع مطلع العام القادم ، كما وسيتم إعادة فتح عدد من القطاعات ، مع ضمان التزامها بشروط الصحة العامة بشأن فيروس كورونا، ومتابعتها بشكل مستمر من قبل الجهات المعنية "، بحسب حجاوي.

 

وردّا على ما إذا كانت هنالك "قرارات مريحة" ، ينتظرها الأردنيون ، أجاب " سنشهد ذلك بالطبع ، بحسب التزام الأردنيين بالإجراءات الصحية ، وانحسار الوباء ، حيث سيكون هنالك عودة تدريجية للعديد من مناحي الحياة ، الأمر الذي سينعكس إيجابا على اقتصاد الأردنيين ".

 

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