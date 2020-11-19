لجنة الأوبئة للوكيل : هذه العوامل تساعد على اتخاذ قرارات جديدة

الوكيل الإخباري - جلنار الراميني - أكد عضو اللجنة الوطنية لمكافحة الأوبئة ، الدكتور بسام حجاوي ، أن ما سجلته المملكة ، من قفزات بأعداد الإصابات بفيروس كورونا خلال اليومين الماضيين " قد تكون استثنائية" .

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ولفت حجاوي ، الخميس ، لـ"الوكيل الإخباري" ، أن وزارة الصحــة تبذل قصارى جهدها لاستيعاب مرضى كورونا، موضحا أن محافظة العقبة ستعود إلى استقرار وضعها الوبائي ، بعد حصر مصابي كورونا في المصنع الذي تم اكتشاف إصابات بالفيروس لعاملين وافدين .

" أتوقع أن تصل ذروة الوباء في الربع الأول من الشهر القادم ( .. ) ونشدّد مرارا على العمل بالتباعد الجسدي ، والالتزام بارتداء الكمامات"، وفق حجاوي.

وأشار ، إلى أنه لا يوجد رقم محدد في أعداد الإصابات بكورونا اليومية ، الذي يتم اعتماده لاتخاذ القرارات الجديدة.

وتابع " أتمنى أن لا تزيد أعداد الإصابات اليومية عن 8 آلاف ".

وبين ، أن إجراءات وزارة الصحة الجديدة ، ممثلة بقاعدة بيانات شاملة وواضحة ، من حيث أعداد حالات الشفاء ، ونسبة إشغال الأســرّة ، وعدد الحالات النّشطة ، وعدد المصابين ، وعدد الوفيات ، وعدد الفحوصات ، تساهم في اتخاذ قرارات جديدة ، والموافقة على التوصيات بحسب الوضع الوبائي الراهن ، وبما يخدم المصلحة العامة وسلامة المواطنين.

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