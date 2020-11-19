الخميس 19-11-2020
الوكيل الاخباري

موعد تقديم طلبات البعثات والمنح والقروض الداخلية - رابط

الوسط الطبي يفجع بوفاة الدكتور زياد الزعبي

بيان صادر عن مستشفى الجامعة الاردنية

القبض على مطلوب خطير بعد مقاومة شديدة بإربد

لجنة الأوبئة للوكيل : هذه العوامل تساعد على اتخاذ قرارات جديدة

مطالبة بتأجيل اقساط قروض البنوك الشهر الحالي والمقبل

بورصة عمان تغلق تداولاتها بـ 3.7 مليون دينار

الصحة تكشف سبب تأخر صدور نتيجة فحص كورونا

الحواتمه في منصبه ولا صحة لتوليه وزارة الداخلية

الأرصاد تنشر تفاصيل تأثر المملكة بحالة من عدم الاستقرار الجوي و تُحذر

الخميس، 19-11-2020 02:53 م

يومان استثنائيان بأعداد الإصابات

لجنة الأوبئة للوكيل : هذه العوامل تساعد على اتخاذ قرارات جديدة

حالات
الدكتور بسام حجاوي


الوكيل الإخباري - جلنار الراميني - أكد عضو اللجنة الوطنية لمكافحة الأوبئة ، الدكتور بسام حجاوي ، أن ما سجلته المملكة ، من قفزات بأعداد الإصابات بفيروس كورونا خلال اليومين الماضيين " قد تكون استثنائية" .

اضافة اعلان
 

ولفت حجاوي ، الخميس ، لـ"الوكيل الإخباري" ، أن وزارة الصحــة تبذل قصارى جهدها لاستيعاب مرضى كورونا، موضحا  أن محافظة العقبة ستعود إلى استقرار وضعها الوبائي ، بعد حصر مصابي كورونا في المصنع الذي تم اكتشاف إصابات بالفيروس لعاملين وافدين  .

 

" أتوقع أن تصل ذروة الوباء في الربع الأول من الشهر القادم ( .. ) ونشدّد مرارا على العمل بالتباعد الجسدي ، والالتزام بارتداء الكمامات"، وفق حجاوي.

 

وأشار ، إلى أنه لا يوجد رقم محدد في أعداد الإصابات بكورونا اليومية ، الذي يتم اعتماده لاتخاذ القرارات الجديدة.

 

وتابع " أتمنى أن لا تزيد أعداد الإصابات اليومية عن 8 آلاف ".

 

وبين ، أن إجراءات وزارة الصحة الجديدة ، ممثلة بقاعدة بيانات شاملة وواضحة ، من حيث أعداد حالات الشفاء ، ونسبة إشغال الأســرّة ، وعدد الحالات النّشطة ، وعدد المصابين ، وعدد الوفيات ، وعدد الفحوصات ، تساهم في اتخاذ قرارات جديدة ، والموافقة على التوصيات بحسب الوضع الوبائي الراهن ، وبما يخدم المصلحة العامة وسلامة المواطنين.

 

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 




 

 


 

إقرأ ايضا
منح

موعد تقديم طلبات البعثات والمنح والقروض الداخلية - رابط

126239411_3442209019230662_4519815129769583504_n

الوسط الطبي يفجع بوفاة الدكتور زياد الزعبي

1

بيان صادر عن مستشفى الجامعة الاردنية

11202013174435641043866

القبض على مطلوب خطير بعد مقاومة شديدة بإربد

1120201818325746081734

مطالبة بتأجيل اقساط قروض البنوك الشهر الحالي والمقبل

3202017215340642987402

قرار مرتقب بتأجيل أقساط بنوك هذه الفئة - وثيقة

أخبار متعلقة
1020202811452842586084

مسؤول ملف كورونا: 3 أيام مفصلية في مصير الاردن

1020202817618448379109

قرار حكومي جديد للتعامل مع ازمة كورونا

102020281018722670372

وزير الصحة يوجه رسالة هامة للمواطنين

10202021215149415223937

عبيدات يوضح حول توفير علاج كورونا بالاردن

بسام

حجاوي للوكيل : بشرى سارة للأردنيين وتوجهات قادمة بشأن كورونا

10202026183245552762133

ارتفاع قياسي في عدد وفيات واصابات كورونا بالاردن اليوم