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الإثنين، 22-11-2021 08:43 م

لجنة الأوبئة: لم يتم طرح العمل بنسبة 50% في المؤسسات

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الوكيل الاخباري - وصفت رئيس المركز الوطني لمكافحة الأوبئة والأمراض السارية، رائدة القطب،الاثنين، نسب الفحوص الإيجابية لفيروس كورونا المستجد في الأردن بـ"المقلقة" بظل زيادة الإصابات والدخول للمستشفى إضافة لزيادة الحالات النشطة.

وأضافت في حديثها لبرنامج "صوت المملكة":"عندما تزيد اعداد الاصابات يتم فرزها فإما تكون حالات أعراضها بسيطة تعزل في المنزل أو تتطلب الدخول إلى المستشفى وهنا قد تكون عادية أو تستدعي الدخول إلى العناية الحثيثة أو التنفس الاصطناعي بحسب الأعراض".

"لم يتم طرح مسألة أن نعود إلى أن يكون نسبة العمل في المؤسسات 50%" وفق القطب . 

وتابعت: "انا من الأشخاص الذين يدعون إلى النظر إلى المحافظات فيما يتعلق بالتطعيم ، فنسب المطاعيم بالمحافظات وجدت انها تختلف عن النسب الوطنية ، بعض المحافظات نسبة الجرعة الثانية وصلت إلى 43% وهذه مقلقة ، وبعض الفئات العمرية نسبة المطاعيم بها 60% اي أن هناك 40% غير مطعمين وهذه الفئة الأكبر عمرا ".

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