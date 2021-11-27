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السبت، 27-11-2021 09:50 م

لجنة الأوبئة: ما يثير الرعب في متحور أوميكرون هو انتشار معلومات غير دقيقة

كورونا 6


الوكيل الاخباري - قال عضو اللجنة الوطنية لمكافحة الأوبئة، الدكتور حامد الزعبي، إن طبيعة الفيروسات متطفلة ولا تستطيع أن تعيش خارج جسم الإنسان، حتى تضمن تكاثرها في الجسم.

وأضاف في تصريحات صحفية السبت أن المتحورات بشكل عام تتطفل على الأجسام غير المحصنة.
 
وأشار إلى أن ما يثير الرعب في متحور "أوميكرون" هو انتشار المعلومات غير الدقيقة حوله، ولكن هناك طفرات ظهرت في هذا المتحور أكثر من تلك التي ظهرت في متحور دلتا.

وبين الزعبي أنه يمكن التنبؤ بأن هذا المتحور أسرع انتشارا من دلتا، مؤكدا أنه يمكن تقييم المتحور الجديد بالحكم عليه في شدة المرض وهروبه من مناعة الجسم والمقاومة التي تولدها المطاعيم.

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