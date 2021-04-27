لجنة الأوبئة : مصاب كورونا غير معدٍ بعد 14 يوما في حال استمرار الأعراض

الوكيل الإخباري - خاص - أوضح عضو اللجنة الوطنية لمكافحة الأوبئة الدكتـــور بسام حجاوي أن الأشخاص الذين قضوا 14 يوما من العزل المنزلي بعد ثبوت إصابتهم بفيروس كورونا يمكنهم بعدها ممارسة حياتهم بشكل طبيعي حتى إذا استمرت أعراض المرض عليهم .

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وأضاف حجاوي ،اليوم الثلاثاء، لـ " الوكيل الإخباري" أن الشخص المصاب والذي إجتاز الـ 14 يوم بعد إصابته لا حاجة بأن يجري فحص الكشف عن الفيروس، مشيراً إلى أنه يجب أن يلتزم بالإجراءات الوقائية من كمامة وتعقيم مع إمكانيته بممارسة حياته بشكل طبيعي.



"أن بعد 14 يوما من إصابة الشخص يصبح غير معدٍ حتى إذا استمرت أعراض خفيفة من أعراض كورونا " حسب حجاوي.

