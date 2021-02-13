لجنة الأوبئة : نتوقع تشديد الإجراءات للسيطرة على انتشار الفيروس

الوكيل الاخباري -

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توقع عضو اللجنة الوطنية للأوبئة بسام حجاوي، الجمعة، تشديد الحكومة للإجراءات الخاصة بمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد.وقال حجاوي لـ"المملكة"، إن لجنة الأوبئة ستعقد اجتماعا السبت، مع وزير الصحة نذير عبيدات، لدراسة الوضع الوبائي، بعد ارتفاع عدد الإصابات بالفيروس."مقارنة في الأسابيع الخمسة الماضية لأول مرة نشهد زيادة ملحوظة في عدد الإصابات (...) سجلنا في هذا الأسبوع 10573 إصابة بالفيروس"، وفق حجاوي.ولفت إلى أن ثلثي الإصابات سجلت في العاصمة عمّان، و10% منها سجلت في محافظة إربد.وتوقع أن تصبح السلالة البريطانية الأكثر انتشارا في الأردن.