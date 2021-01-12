لجنة الأوبئة: نسبة إصابة طلبة الصفوف الثلاثة الأولى بكورونا في المنزل أعلى من المدارس

الوكيل الاخباري -

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قال عضو اللجنة الوطنية للأوبئة أسامة أبو عطا، الثلاثاء، إن اللقاحات المضادة هي الخطوة المهمة لمكافحة أي وباء، وكسر سلسلة العدوى، مشيرا إلى أن لقاح فيروس كورونا المستجد سيسرع عملية فتح القطاعات المغلقة.وتحدث لبرنامج صوت المملكة عن دراسات تشير إلى أن نسبة إصابة الأطفال بفيروس كورونا المستجد في الصفوف الثلاثة الأولى في المنزل أكبر من المدارس".وقال أبو عطا، إنه في حال وجود إصابة في صف دراسي يجب إغلاق الصف فقط وليس المدرسة، لكن في حال وجود إصابات في عدة صفوف تغلق المدرسة.وذكر أنه يعتقد أن الوضع الوبائي ممتاز حالياً، مضيفا "أهم شيء الالتزام بالكمامة، والبعد عن الاختلاط الكبير".