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الجمعة، 13-08-2021 08:42 م

لجنة الأوبئة : نسبة الفحوصات الإيجابية استقرت

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الوكيل الإخباري - قال عضو لجنة الأوبئة، الدكتور بسام حجاوي، الجمعة، إن نسبة الفحوص الإيجابية عند الكشف عن فيروس كورونا في الأسبوع الوبائي الأخير بلغت 4.08%.

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وأوضح حجاوي، في تصريحات صحفية ، أن نسبة الفحوص الإيجابية الأسبوعية استقرت مقارنة بالأسابيع الماضية، الأمر الذي اعتبره بالمؤشر الإيجابي في الوضع الوبائي الراهن .


وأضاف، أن عدد الإصابات بالفيروس الأسبوع الماضي ارتفعت مقارنة بالأسبوع الذي سبقه.


وأفاد بأن أكثر من 90% من مرضى كورونا المدخلين إلى المستشفيات في الأردن هم من غير متلقي اللقاح الواقي من الفيروس.


 




 

 


 

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