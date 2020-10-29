لجنة الأوبئة: نسب التزام المواطنين يجب أن تصل إلى 90%

الوكيل الإخباري - قال عضو اللجنة الوطنية للأوبئة الدكتور بسام حجاوي، إنه يفضل للمصابين المعزولين منزلياً تناول الفاكهة الطازجة والغذاء الذي يساهم بتقوية المناعة، بالإضافة للمطعوم الموسمي وخافض للحرارة وفيتامينات كما ينصح بأخذ مضادات حيوية لاتي تؤخذ للالتهابات الرئوية، ومن يعاني من أمراض مزمنة يجب عليه الالتزام بتناول الأدوية كما وردت من طبيبه المختص.

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وشدد حجاوي على من يظهر عليها أعراض فيروس كورونا ضرورة إبلاغ المستشفيات الحكومية بذبك، والتزام المنزل وعدم الخروج بتاتاً.



"وصلنا لمرحلة انتشار مجتمعي كبير للفيروس، ومن المهم الملاحظة أن في بداية الجائحة كنا في نهاية فصل الشتاء أم الآن فنحن مقبلين على فصل الشتاء مما يساهم في ارتفاع الإصابات أو الاشتباه بالإصابات، وفق حجاوي الذي أوضح أن ذلك من العوامل التي تدعو لتقييم أرقام الإصابات بحذر.



وأشار إلى "نسب التزام المواطنين يجب أن تصل إلى 90% حتى نتمكن من السيطرة بشكل أكبر على الفيروس والمساهمة في احتواءه".



