الخميس 29-10-2020
الوكيل الاخباري

تسجيل وفاة و276 إصابة بفيروس كورونا بقطاع غزة

وزارة الأوقاف تحتفي بذكرى المولد النبوي الشريف

تحديد موعد جديد للخروج لآداء صلاة الجمعة

موعد بدء العمل بالحظـر الشامل

مطالب باستثناء قطاعات من قرار حظر يوم الجمعة

أيام مصيرية في حياة الأردنيين بسبب كورونا

الأردن يفتح 3 معابر رسميا

العمل بالتوقيت الشتوي الليلة

أسعار الذهب الخميس 29/10/2020

بدء استقبال المسافرين عبر المنافذ البرية




الخميس، 29-10-2020 12:08 م

لجنة الأوبئة: نسب التزام المواطنين يجب أن تصل إلى 90%

32020121363154568573


الوكيل الإخباري - قال عضو اللجنة الوطنية للأوبئة الدكتور بسام حجاوي، إنه يفضل للمصابين المعزولين منزلياً تناول الفاكهة الطازجة والغذاء الذي يساهم بتقوية المناعة، بالإضافة للمطعوم الموسمي وخافض للحرارة وفيتامينات كما ينصح بأخذ مضادات حيوية لاتي تؤخذ للالتهابات الرئوية، ومن يعاني من أمراض مزمنة يجب عليه الالتزام بتناول الأدوية كما وردت من طبيبه المختص.

اضافة اعلان

وشدد حجاوي على من يظهر عليها أعراض فيروس كورونا ضرورة إبلاغ المستشفيات الحكومية بذبك، والتزام المنزل وعدم الخروج بتاتاً.


"وصلنا لمرحلة انتشار مجتمعي كبير للفيروس، ومن المهم الملاحظة أن في بداية الجائحة كنا في نهاية فصل الشتاء أم الآن فنحن مقبلين على فصل الشتاء مما يساهم في ارتفاع الإصابات أو الاشتباه بالإصابات، وفق حجاوي الذي أوضح أن ذلك من العوامل التي تدعو لتقييم أرقام الإصابات بحذر.


وأشار إلى "نسب التزام المواطنين يجب أن تصل إلى 90% حتى نتمكن من السيطرة بشكل أكبر على الفيروس والمساهمة في احتواءه".


 




 

 


 

إقرأ ايضا
unnamed (2)

وزارة الأوقاف تحتفي بذكرى المولد النبوي الشريف

9c5ad176-4938-42e1-bc73-6e363da01b50

تحديد موعد جديد للخروج لآداء صلاة الجمعة

1af3260a-3a2a-4f73-9693-e766f7e76653

الصحة تطمنئن الأردنيين حول وفيات وإصابات كورونا

520207233735156861185

مقترح بفرض حظر تجول شامل لهذا السبب

حظ

موعد بدء العمل بالحظـر الشامل

10202028133454490253580

مطالب باستثناء قطاعات من قرار حظر يوم الجمعة

أخبار متعلقة
8a2e9096-67b8-4963-961c-9b1cbabf2bb7

لجنة الأوبئة: ساعات حظر التجول مرشحة للزيادة

1202011192654991225178

الحكومة تقرر رسميا إعادة فتح دور العبادة والمقاهي

520201518217414376334

الهياجنة: قد نسجل 2000 إصابة بكورونا يوميا في هذه الحالة

0L5A0744

مقترح جديد صادر عن خلية الأزمة

9202028194442334829150

توقع أن تكون إصابات كورونا بالأردن 10 أضعاف المعلن عنها

1308c0cc-ce6f-4ab3-b845-b1e348eca90e

لجنة الأوبئة تطالب بتشديد الإجراءات