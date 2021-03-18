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لجنة الأوبئة : نسعى لفرض حظر ذكي خلال الفترة القادمة

الخميس، 18-03-2021 07:35 م

لجنة الأوبئة : نسعى لفرض حظر ذكي خلال الفترة القادمة

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أرشيفية


الوكيل الإخباري - قالت عضو اللجنة الوطنية للأوبئة في وزارة الصحة نجوى خوري٬ إن لجنة الأوبئة تسعى لفرض حظر ذكي في المملكة خلال الفترة القادمة .

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وأشارت خوري في تصريحات تلفزيونية٬ إلى أن الحظر الذكي من الممكن أن يتيح الفرصة لعمالة المياومة ممارسة أعمالهم٬ لافتة لعدم وجود حظر شامل وإغلاق لكافة القطاعات .


وبشأن اللقاح أكدت أنه يجب على الصحة تكثيف إعطاء اللقاح ضد فيروس كورونا ٬وأضافت "على الصحة الذهاب إلى المستشفيات والمدارس وإعطائهم اللقاح دون الحاجة للتسجيل على المنصة".


وبيّنت خوري أن آلية و تفاصيل الحظر الذكي سيتحدث عنها الدكتور سعد الخرابشة في الفترة القادمة .


 




 

 


 

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