لجنة الأوبئة : نهاية كورونا لن تطول عن حزيران القادم

الوكيل الإخباري –

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قال عضو اللجنة الوطنية لمكافحة الأوبئة والأمراض السارية بسام حجاوي، إن الأردن سجل 220 ألف فحص مخبري هذا الأسبوع، ونسبة اشغال في المستشفيات 28%.وأضاف، أن الأسبوع الوبائي رقم 43 سجل حوالي 10 آلاف إصابة فيروس كورونا، ولم تتجاوز نسبة إيجابية الفحوصات حاجز 5%، لافتا إلى أن منظمة الصحة تسعى إلى وصول نسبة التطعيم 70% في الصيف القادم.وأشار إلى أن تطعيم الفئات العمرية كبيرة في الأردن دفع فيروس كورونا لإصابة الفئات العمرية الأقل عمرا، داعيا الفئات العمرية الأقل من 18 عاما الاقبال على التطعيم.ونوه إلى أن الأردن سعى لتطعيم أكبر عدد ممكن من خلال حرية اختيار المطعوم وخيارات التحفيز؛ وذلك لاستمرار التعليم الوجاهي في المدارس والجامعات.وقال، إن نهاية فيروس كورونا لن تطول عن فصل حزيران القادم؛ وذلك بسبب استراتيجيات الدول التي تسعى إلى تحقيق نسب كبيرة بالتطعيم دون أية أنانية.