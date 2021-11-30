لجنة الأوبئة : نوصي الجميع بالإقبال على أخذ المطاعيم

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الوكيل الاخباري - أعطيت أكثر من 100 ألف جرعة ثالثة من اللقاح الواقي من فيروس كورونا في الأردن منذ بدأ إعطائها حتى يوم الاثنين، وفق عضو اللجنة الوطنية للأوبئة بسام حجاوي.

وقال حجاوي لـ"المملكة"، إن الجرعة الثالثة لم تشكل أي أثار جانبية على الإطلاق على متلقيها، مشيرا إلى أن جسم المتلقي تعرف على اللقاح في جرعتيه الأولى الثانية.

ودعا إلى تلقي الجرعة الثالثة خاصة لكبار السن والكوادر الصحية ومن لديهم أمراض مناعة.

ولفت النظر إلى أن الأردن يقترب من الوصول إلى ذروة الموجة الجديدة، مشيرا إلى وجود إقبال كبير على إجراء فحص الكشف عن كورونا وتلقي اللقاحات.

وتابع "هذا من شأنه أن يقوي مناعة الأشخاص بحيث يشكل لهم حماية فيما إذا دخلت الأوميكرون، حيث أنها ستصل إلى كل البلاد مثل الدلتا لكن يجب أن تكون الدولة جاهزة لأسس الحجر المؤسسي وزيادة في إعطاء اللقاح"، وفق عضو اللجنة الوطنية للأوبئة.

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