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الخميس، 27-01-2022 08:03 م

لجنة الأوبئة يتوقع الوصول إلى ذروة الموجة الرابعة الأسبوع المقبل

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الوكيل الاخباري - توقع عضو اللجنة الوطنية للأوبئة، بسام حجاوي، الخميس، "انخفاض أرقام الإصابات بفيروس كورونا المستجد خلال المنخفض الجوي الذي تزامن مع عطلة الخميس".

وقال لـ "المملكة"، إن "الأردن حاليا في الموجة الرابعة، والذي يسود فيها متحور أوميكرون، الذي يعتبر أكثر انتشارا ويصل تركيز الإصابة بفترة قليلة قد تتراوح من 3 -5 أيام وهي فترة الحضانة".

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وتوقع الوصول إلى ذروة الموجة الرابعة الأسبوع المقبل أو الذي يليه".

وتابع أن "فحوص الكشف عن كورونا انخفضت الخميس إلى 34 ألف فحص، مقارنة مع 56 ألفا أمس الأربعاء"، مشيرا إلى أن "الفحوصات والتطعيم خط أحمر ولا يمكن بدونهما تقييم الوضع الوبائي".

وأضاف حجاوي "من الواضح أن هذه الموجة تختلف عن الموجات السابقة، وتصل في تسارع واضح، حيث إن الأردن حاليا في الأسبوع الثالث، وعدد الإصابات بلغ 54861 للأسبوع الحالي الذي لم ينتهي بعد".

 

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