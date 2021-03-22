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الإثنين، 22-03-2021 09:50 ص

لجنة الأوبئة لم تجتمع منذ 10 أيام

لجنة الأوبئة : يمكن العدول عن قرار ساعات الحظر الليلي

نواب
توضيحية


الوكيل الإخباري - أكدت عضو اللجنة الوطنية للأوبئة نجوى خوري، اليوم الاثنين،أن لجنة الأوبئة لم تجتمع منذ 10 أيام، بالرغم من الارتفاع الحاد في أعداد الإصابات والوفيات بفيروس كورونا.

وأضافت خوري في تصريحات صحافية ، أن الاكتظاظ في الأسواق والشوارع ساهم في زيادة أعداد الإصابات، بشكل ملموس ، خلال الفترة الماضية .

وبشأن تقليص ساعات الحظر الليلي زادت : "من الممكن العودة عن القرار، وإعطاء المواطن فترة أطول".

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