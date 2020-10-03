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السبت، 03-10-2020 09:09 م

لجنة الأوبئة : ينبغي اتخاذ هذا الاجراء على الفور

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الوكيل الاخباري - قال الناطق باسم اللجنة الوطنية للأوبئة نذير عبيدات، السبت، إن عدد فحوصات الكشف عن فيروس كورونا المستجد التي تجرى في الأردن حاليا "جيد".
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وبين في حديثه لـ"المملكة" أن زيادة عدد الإصابات محليا متوقع بظل إنتشار الفيروس في المجتمع، مشيرا إلى أن عدد الوفيات مقارنة بعدد الاصابات الآن ما زال قليلا.

"لا بد من زيادة عدد فرق التقصي الوبائي (...) هناك جهود تبذل حاليا لحل هذه المشكلة." وفق عبيدات

الحكومة أعلنت في وقت سابق أن الأردن يطمح في الوصول إلى إجراء 20 ألف فحص للكشف عن فيروس كورونا المستجد يوميا في الأيام المقبلة.

 




 

 


 

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