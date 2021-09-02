لجنة الأوبئة: 74% نسبة المناعة المجتمعية ضد كورونا في المملكة

الوكيل الإخباري - بلغت نسبة المناعة المجتمعية ضد فيروس كورونا في الأردن 74%، وفق ما أفاد عضو اللجنة الوطنية للأوبئة بسام حجاوي، الخميس، وذلك استنادا إلى دراسة أعدتها وزارة الصحة.

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وقال حجاوي خلال تصريحات صحفية، إن "دراسة المناعة المجتمعية ومعدلات انتشار المناعة بين المواطنين الأردنيين كما أعلنت وصلت إلى 74%". وأشار إلى أن هذه النسبة "لم تأت من التعظيم لوحده، بل جاءت أيضا من الذين أصيبوا سابقا".



وأضاف حجاوي: "في ظل أن المناعة تتناقص سواء المجتمعية أو من خلال التطعيم أو الفرضيات التي تقول إن المرض قد يتحول إلى موسمي وقد نحتاج بعد 10 أشهر إلى إعطاء جرعة ثالثة، إذن نحن سنبقى نتعامل مع الجائحة بشكل علمي واضح إضافة إلى رفع المناعة عبر التطعيم".

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