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الإثنين، 29-03-2021 08:34 م

لجنة الاوبئة : إصابة 50% من الأردنيين بكورونا

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الوكيل الاخباري - قال عضو لجنة الأوبئة الدكتور عزمي محافظة إن الأردن لم يصل حتى اليوم إلى المناعة المجتمعية بسبب كورونا المتحور.
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محافظة بين في تصريحات عبر برنامج صوت المملكة ، انه قبل الموجة الحالية كانت الدراسات تشير إلى إصابة 35 % من الأردنيين بكورونا ، والآن نعتقد ان النسبة قد تكون وصلت الى 50%.

وحول عدم الوصول الى المناعة المجتمعية رغم إصابة  50% من الأردنيين بالفيروس قال محافظة : المناعة المجتمعية مع الفيروس المتحور قد تكون بإصابة 70-75% من المجتمع.

وأضاف: بعد هذه الموجة ستكون أعداد الأشخاص الذين يمكن إصابتهم أقل ، وإذا جاءت موجة ثالثة من كورونا فانها ستكون أخف مشيرا إلى أولوية تطعيم باقي الأشخاص الذين لم يصابوا.

 




 

 


 

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