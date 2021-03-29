لجنة الاوبئة : إصابة 50% من الأردنيين بكورونا

الوكيل الاخباري -

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قال عضو لجنة الأوبئة الدكتور عزمي محافظة إن الأردن لم يصل حتى اليوم إلى المناعة المجتمعية بسبب كورونا المتحور.محافظة بين في تصريحات عبر برنامج صوت المملكة ، انه قبل الموجة الحالية كانت الدراسات تشير إلى إصابة 35 % من الأردنيين بكورونا ، والآن نعتقد ان النسبة قد تكون وصلت الى 50%.وحول عدم الوصول الى المناعة المجتمعية رغم إصابة 50% من الأردنيين بالفيروس قال محافظة : المناعة المجتمعية مع الفيروس المتحور قد تكون بإصابة 70-75% من المجتمع.وأضاف: بعد هذه الموجة ستكون أعداد الأشخاص الذين يمكن إصابتهم أقل ، وإذا جاءت موجة ثالثة من كورونا فانها ستكون أخف مشيرا إلى أولوية تطعيم باقي الأشخاص الذين لم يصابوا.