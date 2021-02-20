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السبت، 20-02-2021 09:47 م

لجنة الاوبئة : إعادة فرض حظر التجول يوم الجمعة قيد الدراسة

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الوكيل الاخباري - قال عضو اللجنة الوطنية للأوبئة بسام حجاوي، السبت، إن الأردن أمام أيام حاسمة ولا بد من حل وإجراء لإيقاف ارتفاع نسب فحوص الكشف عن فيروس كورونا المستجد الإيجابية، مضيفاً "لن ننتظر تفاقم عدد الإصابات".
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وذكر لقناة المملكة انه لا بد من الوقوف عند الارتفاع الملحوظ في نسب الفحوص الإيجابية التي وصلت يوم الجمعة إلى نحو 12.09%".

"معدل الفحوص الإيجابية خلال الأسبوع الوبائي الماضي 8.3%، لكن النسبة بلغت السبت إلى 12.09% وهو أمر مقلق"، وفق حجاوي.

وأشار إلى ارتفاع في عدد الإصابات بالفيروس في الأسابيع الوبائية 5 و6 و7 من السنة الحالية، وتحدث عن مراقبة العديد من المؤشرات مثل إشغال أسرة العزل والعناية الحثيثة وأجهزة التنفس الاصطناعي المستخدمة والحالات النشطة.

ويعتقد عضو لجنة الأوبئة أن إعادة فرض حظر التجول يوم الجمعة ومدة الحظر اليومي "قيد الدراسة"، مشيراً إلى أن فتح المنشآت الاقتصادية وانتشار السلالة الجديدة وعودة الدراسة الوجاهية أدى لارتفاع الإصابات"، وقال "ستتوقف اللجنة عند القطاعات التي عادت في الشهر الحالي ومدة حظر التجول اليومي".

 




 

 


 

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