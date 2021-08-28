السبت 28-08-2021
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لجنة الاوبئة : احتكار المطاعيم يؤخر انتهاء الجائحة

السبت، 28-08-2021 01:37 م

لجنة الاوبئة : احتكار المطاعيم يؤخر انتهاء الجائحة

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  الوكيل الاخباري - قال عضو اللجنة الوطنية للاوبئة الدكتور بسام حجاوي ان العالم لازال يعاني من عدم انتشار المطاعيم وحصول بعض الدول عليها مشيرا الى ان 4 ونصف مليار جرعة تمتلكها 50 دولة فقط من كل دول العالم وهذا  يعني ان هناك عدم مساواة في توزيع المطاعيم ما يؤخر انتهاء الجائحة .

وكشف ان 95% من الذين ادخلوا الى اقسام العناية الحثيثة بالمستشفيات مؤخرا ممن لم يتلقوا المطاعيم مشيرا الى ان كل من امضى 14 يوما على تلقيه المطعوم يكون محميا من الاصابة .

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 ونفى حجاوي تنسيب اللجنة بتأجيل التعليم الوجاهي في المدارس والجامعات بالأردن .

 

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