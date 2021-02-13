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السبت، 13-02-2021 09:48 م

لجنة الاوبئة : اذا وصلت نسبة الفحوصات الايجابية الى 8 بالمائة سنتحرك فوراً

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الوكيل الاخباري - قالت لجنة الاوبئة ان هناك 3 عوامل تم تقييمها وادت الى عودة المنحنى الوبائي الى التصاعد من جديد خلال الاسبوع الماضي وهذه العوامل هي نسبة الدخول الى المستشفى ونسبة اشغال اسرة العناية المركزة ونسبة اشغال غرف العزل المخصصة لكورونا .

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وقالت اللجنة انه سيتم مراقبة وضع المنحنى الوبائي خلال الاسبوعين القادمين واكدت اللجنة انها وضعت امامها خطا واضحا للبدء باجراءات صارمة وهي وصول نسبة الفحوصات الايجابية لحد 8 بالمائة مما يؤدي الى ارتفاع عدد اصابات كورونا بشكل كبير مما يستوجب التفكير بشكل حقيقي بقرارات صارمة . 


 




 

 


 

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