لجنة الاوبئة: اعادة تقييم لاجراءات الفتح الاخيرة

الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - قال عضو اللجنة الوطنية لمكافحة الأوبئة، الدكتور بسام حجاوي، إن اللجنة تجري اعادة تقييم للمرحلة الأخيرة من اجراءات فتح القطاعات والتي بدأت في شهر أيلول الماضي، مبيّنا أن اللجنة تجري تقييما مستمرا للأوضاع والاجراءات المتخذة.



وأضاف حجاوي إن عدم تطبيق البروتوكولات الصحية ينعكس سلبا على الوضع الوبائي، ونحن في مرحلة صعبة، مشيرا إلى أن اللجنة مع الانفتاح الشامل ولكن بشرط الالتزام باجراءات السلامة والوقاية العامة والتوجه نحو التطعيم.

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