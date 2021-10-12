الثلاثاء 12-10-2021
الوكيل الاخباري

شاهد الملك وأمير قطر في احد مطاعم الدوحة - فيديو

بلاغات عن عطل جديد ضرب تطبيق إنستغرام

لجنة الاوبئة : اعداد الاصابات تتزايد

بدء التنافس على مقاعد الطب وطب الأسنان للمعيدين

البوتاس العربية تحصل على جائزة أفضل منتج أردني في قطاع الصناعات الكيمائية والبلاستيكية

تخريج الفوج الثالث من المشاركين في المبادرة الوطنية لمكافحة كورونا

الشخانبة يتفقد مديرية شباب عجلون

اتحاد الجامعات العربية ينظم ورشة حول الاعداد للاعتماد الدولي للهندسة والتكنولوجيا

وفيات الثلاثاء 12-10-2021

مركز تنمية العيص يكرم عددا من المسنين

الثلاثاء، 12-10-2021 08:20 م

لجنة الاوبئة : اعداد الاصابات تتزايد

920214192520718256150


الوكيل الاخباري - أكد عضو اللجنة الوطنية لمكافحة الأوبئة، الدكتور بسام حجاوي، أن هناك مراجعات مستمرة للوضع الوبائي في الأردن، وذلك ضمن خطة الفتح التدريجي على ثلاث مراحل التي وضعتها الحكومة قبل عدة أشهر.

وأضاف حجاوي في مداخلة عبر شاشة المملكة: مادام الوضع الوبائي تحت السيطرة، فهذا يعني أن العمل بالخطة مستمرّ كما هو، وهذا ما هو حاصل، مشيرا في ذات السياق إلى أن الحكومة لم تستشر لجنة الأوبئة، وذلك باعتباره جاء ضمن الخطة الموضوعة مسبقا للفتح التدريجي.

ولفت إلى أن أعداد الاصابات في الأسبوع الماضي والحالي تشهد تصاعدا تدريجيا، وهو ما يثير القلق، مبيّنا أن الأسبوع الماضي شهد لأول مرة تسجيل أكثر من (7) آلاف اصابة، فيما تقول مؤشرات الأسبوع الحالي إن عدد الحالات سيكون أعلى منه في الأسبوع الماضي.

اضافة اعلان

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
2a4247fed986afd6b70448fd410200e4

شاهد الملك وأمير قطر في احد مطاعم الدوحة - فيديو

10202111213216986506861

بدء التنافس على مقاعد الطب وطب الأسنان للمعيدين

10202110124253255592938

تخريج الفوج الثالث من المشاركين في المبادرة الوطنية لمكافحة كورونا

9202119195958695157840

الشخانبة يتفقد مديرية شباب عجلون

w

اتحاد الجامعات العربية ينظم ورشة حول الاعداد للاعتماد الدولي للهندسة والتكنولوجيا

التنمية

مركز تنمية العيص يكرم عددا من المسنين

أخبار متعلقة
حظر

لجنة الاوبئة : لا صحة حول فرض حظر تجول شامل أيام الجمعة

1020213154633932899984

توصية جديدة من لجنة الاوبئة بشأن دوام الموظفين

920214192520718256150

لجنة الاوبئة توضح حول عودة التعليم الوجاهي

9202126214746684924232

لجنة الاوبئة : الدولة تبذل جهودا من أجل زيادة أعداد متلقي المطعوم

9202124125839337576868

الاوبئة : اللجنة أبلغت الجهات المختصة بوقف التجاوزات بمهرجان جرش

820213144921516231507

توصيات هامة من اللجنة الوطنية لمكافحة الأوبئة