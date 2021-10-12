لجنة الاوبئة : اعداد الاصابات تتزايد

الوكيل الاخباري - أكد عضو اللجنة الوطنية لمكافحة الأوبئة، الدكتور بسام حجاوي، أن هناك مراجعات مستمرة للوضع الوبائي في الأردن، وذلك ضمن خطة الفتح التدريجي على ثلاث مراحل التي وضعتها الحكومة قبل عدة أشهر.



وأضاف حجاوي في مداخلة عبر شاشة المملكة: مادام الوضع الوبائي تحت السيطرة، فهذا يعني أن العمل بالخطة مستمرّ كما هو، وهذا ما هو حاصل، مشيرا في ذات السياق إلى أن الحكومة لم تستشر لجنة الأوبئة، وذلك باعتباره جاء ضمن الخطة الموضوعة مسبقا للفتح التدريجي.



ولفت إلى أن أعداد الاصابات في الأسبوع الماضي والحالي تشهد تصاعدا تدريجيا، وهو ما يثير القلق، مبيّنا أن الأسبوع الماضي شهد لأول مرة تسجيل أكثر من (7) آلاف اصابة، فيما تقول مؤشرات الأسبوع الحالي إن عدد الحالات سيكون أعلى منه في الأسبوع الماضي.

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