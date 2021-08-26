لجنة الاوبئة : الأردن شهد استقرارا في المنحنى الوبائي

الوكيل الاخباري - قال عضو لجنة الاوبئة بسام حجاوي، إن الأردن شهد في الأسابيع الأربعة الماضية استقرارا في المنحنى الوبائي، رغم تذبذب أعداد الوفيات والإصابات بكورونا.



وأضاف مساء الخميس، أن الأرقام المسجلة لدى وزارة الصحة، تؤكد استقرار الوضع الوبائي في الأردن.



وتابع أن السبب وراء استقرار الوضع الوبائي حملة التطعيم التي تأخذ مسارا جيدا، مؤكدا أن الأردن بحاجة إلى عناية ورقابة جيدة.



وبين حجاوي أن آثار الموجة الثالثة من جائحة كورونا محدودة في الأردن.

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