لجنة الاوبئة : الأسبوع المقبل سيكون حاسماً في الاردن

الوكيل الاخباري - قال عضو لجنة الاوبئة مهند النسور إن المعلومات حول المتحور الجديد أوميكرون ما تزال شحيحة ولجنة الأوبئة بانتظار الأسبوع المقبل؛ لتظهر معلومات جديدة حول هذا التحور الجديد من كورونا، مشيرا إلى أن منظمة الصحة العالمية أكدت أن البيانات والمعلومات حول التحور الجديد ستظهر بشكل اسرع.



واكد في مداخلة له عبر المملكة، أن الأسبوع المقبل سيكون حاسم وستظهر عدة معلومات عن المتحور الجديد، منوها إلى أن هناك معلومات ومؤشرات تشير إلى أن سرعة انتشار المتحور الجديد قد تفوق المتحورات السابقة بثلاث مرات.

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