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الأحد، 24-10-2021 02:38 م

لجنة الاوبئة : الأمر يتطلب المزيد من الحذر والالتزام

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 الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - قال عضو اللجنة الوطنية لمكافحة الأوبئة، الدكتور بسام حجاوي، أن الوضع الوبائي في المملكة يشهد استقراراً رغم زيادة الإصابات، الأمر الذي يتطلب المزيد من الحذر والالتزام من قبل المواطنين خاصة مع قرب فصل الشتاء.

وأضاف أنه "يجب وضع أي فئة من السكان على قائمة المستهدفين في التطعيم حتى نتجاوز مرحلة القلق، خاصة من سنة 12 – 17 عام وهي الفئة المقررة في الأردن”.

وبين الحجاوي أن العالم يتجه اليوم إلى إجبار جميع الفئات العمرية على أخذ المطعوم لأنه الحل الوحيد المتاح حاليا أمام هذه الجائحة.

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