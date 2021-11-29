لجنة الاوبئة : الاردن لم يسجل أي إصابة بالمتحور الجديد

الوكيل الاخباري - قال عضو اللجنة الوطنية لمكافحة الأوبئة الدكتور بسام حجاوي إن أهم ما يمكن فعله للتعامل مع فيروس كورونا المتحور أوميكرون هو رصد الحالات عبر الحدود.



وبين في حديث لبرنامج هذا المساء، الذي يبث عبر شاشة التلفزيون الأردني، مساء الإثنين، أن منظمة الصحة العالمية أعلنت ترجيحها لأن يكون المتحور الجديد أسرع من النسخ السابقة لكورونا.



ولفت إلى أن منظمة صحية في إفريقيا راقبت الحالات المصابة بالمتحور الجديد وأشارت إلى أن شدّة أوميكرون أقل منها عند الدلتا.



وأشار إلى أن الاردن لم يسجل لغاية اللحظة أي إصابة بالمتحور الجديد أوميكرون.

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