الإثنين 08-02-2021
الوكيل الاخباري
 

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الإثنين، 08-02-2021 05:54 م

لجنة الاوبئة : الارقام غير مريحة ويجب اتخاذ هذا الاجراء

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 الوكيل الاخباري - قال عضو اللجنة الوطنية لمكافحة الأوبئة، الدكتور بسام حجاوي، إن الأرقام المتعلقة باصابات فيروس كورونا في الفترة الأخيرة غير مريحة، حيث قفزت نسبة الفحوصات الايجايبة ، ما يؤكد أن الوضع الوبائي لم يستقر بعد، ولا يمكن أن يعطي يوم واحد نتائج يُبنى عليها قرار.
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وأضاف في تصريحات صحفية انه يجب اعادة ترتيب الأمور، لمواجهة التحديات أمامنا؛ هناك شح بالمطاعيم على مستوى العالم، ولدينا اعادة فتح المدارس التي سيلتحق بها (2) مليون طالب خلال شهر، وأصبح هناك تراخي بالالتزام، بالاضافة إلى انتشار السلالات الجديدة في العالم .

وتابع: "الجائحة على مستوى العالم لم تنتهِ، وهذا يجعلنا حذرين، ووضعنا الوبائي جيد لكنه يحتاج إلى المتابعة والتقييم المستمر، ولديّ تفاؤل حذر، لكن يجب تطبيق البرتوكول الصحي على الطلبة لأن القضية مسؤولية مشتركة من الجميع".

 




 

 


 

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