لجنة الاوبئة : الاشتباه بإصابة أحد الأشخاص بالمتحور الجديد بالاردن

الوكيل الاخباري - قال عضو اللجنة الوطنية لمكافحة الأوبئة، بسام حجاوي، الثلاثاء، إن البروتوكول العلاجي، أنجز من قبل وزارة الصحة، وجرى توزيعه على المستشفيات.



وأضاف حجاوي، في تصريحات صحفية ، أن الارتفاع في إصابات كورونا، يُظهر أن الأسبوع الحالي، لم يكن ذروة الموجة كما كان متوقعا.



وأوضح أن كافة المؤشرات الإحصائية، تبيّن أن الأردن، لم يصل بعد، إلى ذروة الموجة الوبائية الثالثة.



وأشار حجاوي، إلى أن متحور دلتا، هو السائد في الأردن خلال الفترة الحالية، وهو السبب الرئيسي للموجة الحالية.



ولم يسجل الأردن، أي إصابة حتى الآن، بالمتحور الجديد من فيروس كورونا أوميكرون، بحسب حجاوي.



ووفقا لحجاوي، فإنه جرى الاشتباه بإصابة أحد الأشخاص بالمتحور الجديد، دون التأكد من ذلك، وتم تطبيق الحجر عليه.

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