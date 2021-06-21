الإثنين 21-06-2021
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الإثنين، 21-06-2021 05:33 م

لجنة الاوبئة : التزموا باجراءات السلامة

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 الوكيل الاخباري - ردّ عضو اللجنة الوطنية لمكافحة الأوبئة، الدكتور بسام حجاوي،  على بعض الاشاعات المتداولة حول موعد الموجة الثالثة من انتشار كورونا ونية الحكومة اغلاق القطاعات، قائلا: "احرجوا الحكومة وسجّلوا على المنصة لتلقي المطعوم، والتزموا باجراءات السلامة، ولتمنعوها من العودة عن اجراءات فتح القطاعات".اضافة اعلان


وأكد ضرورة الالتزام بالاجراءات الاحترازية وعدم التعامل مع الوباء وكأنه انتهى، مشددا على ضرورة ارتداء الكمامة والتباعد الجسدي والاقبال على اللقاح، معبّرا عن استيائه لمظاهر التجاوز على اجراءات الوقاية والسلامة العامة.

 




 

 


 

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