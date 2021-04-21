لجنة الاوبئة : الحل ليس الحظر

الوكيل الاخباري -

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قال عضو اللجنة الوطنية للأوبئة عزمي محافظة، الثلاثاء، إن انخفاض عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد يدل على أن الموجة الحالية آخذة بالانحسار ولم تنته.ورأى محافظة في تصريحات صحفية أن الإجراءات المطبقة حاليا لم تكن ضرورية، لأن السماح بالحركة خلال فترة قصيرة تسبب الازدحامات، والحظر المفيد هو لأسبوعين أو 3 أسابيع مع الأخذ بعين الاعتبار خطورته اقتصاديا واجتماعيا.ويعتقد محافظة أن الحظر ليوم واحد فقط ليس خيارا صحيحا .ورأى محافظة أن الحل للسيطرة على الانتشار الوبائي هو الالتزام بالإجراءات الاحترازية وليس الحظر، ورأى إمكانية في تخفيف الإجراءات بدون التعرض لزيادة عدد الحالات.وقال محافظة إن زيادة ساعات السماح بالتجول يسهل على الناس ويحول دون الاكتظاظ والازدحام، وطالب بتقليص ساعات الحظر والسماح بوجود أماكن للتسوق للناس، وكذلك بفتح الحدائق لتكون متنفسا للأفراد خصوصا خلال فصل الصيف.