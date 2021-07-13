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الثلاثاء، 13-07-2021 11:34 م

لجنة الاوبئة : الخطة الحكومية لفتح القطاعات لم تتغير

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 الوكيل الاخباري  - قال عضو اللجنة الوطنية لمكافحة الأوبئة الدكتور بسام حجاوي إن جائحة فيروس كورونا لم تنته بعد.اضافة اعلان


وبين في حديث تلفزيوني، الثلاثاء، أنه وبالرغم من أن أعداد الوفيات أصبحت أقل من المتوقع على المستوى العالمي لكن لا ينفي ضرورة تسريع عملية التطعيم.

وأشار إلى أن الدول عانت من تجارب الموجات السابقة وأصبح لديها الخبرات للتعامل مع مثل هذه الحالات، مؤكداً أن دولاً لا تزال دون مطعوم حتى اللحظة.

وبين أن الخطة الحكومية لفتح القطاعات لم تتغير واعتمدت على مؤشرات أُنجز منها ما مضى، لافتا إلى أن منظمة الصحة العالمية تصر على الالتزام بالإجراءات الاحترازية خاصة للدول التي ارتفعت بها نسب التطعيم ما أدى إلى التراخي.

وأكد أن المطعوم وحده لا يكفي ولا يعني الارتخاء والابتعاد عن الإجراءات الاحترازية.

 




 

 


 

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