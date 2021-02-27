لجنة الاوبئة : الخطة تسير كما هو مخطط لها

الوكيل الاخباري -

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تحدث عضو اللجنة الوطنية للأوبئة د.بسام حجاوي حول تطورات الحالة الوبائية لجائحة كورونا في الأردن، مؤكدا أن التجمعات بكافة أشكالها "مؤلمة" وتساهم بشكل كبير في صعود المنحنى الوبائي.وتطرق حجاوي، إلى حظر الجمعة وأثره على الوضع الوبائي، وكذلك حول خطة التطعيم ضد فيروس كورونا، التي قال إنها تسير وفق ما مخطط لها، مشيرا إلى أن النقص الذي حصل بجرعات اللقاح كان سببها الشركات المصنعة.وأعرب حجاوي في تصريحات لقناة رؤيا عن أمله في أن يتمكن الأردن من توفير كمية اللقاحات المطلوبة، مع نهاية شهر آذار القادم.وأكد أن كل شخص تلقى الجرعة الأولى من اللقاح، فإن جرعته الثانية محفوظة وهذا المخطط له وفق البرنامج الوطني للتطعيم.