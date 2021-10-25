لجنة الاوبئة: الخطر يكمن بأن طلبة المدارس يشكلون مصدرا لعدوى كورونا

الوكيل الاخباري- أكد عضو اللجنة الوطنية لمكافحة الأوبئة والأمراض السارية الدكتور بسام حجاوي، أنّ الجائحة لا زالت مستمرة على المستوى العالمي؛ وذلك بعد الانفتاح الاقتصادي بعد 18 شهرا على بدء الجائحة.

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وأضاف حجاوي، أنّ الارتفاع بالمؤشرات الوبائية في الأردن تحت السيطرة؛ كون اللجنة لا تنظر إلى الفحوصات الإيجابية الأسبوعية وحدها، معللا ذلك بعدم وجود تضاعف في إجمالي إصابات كورونا المسجلة يوميا.



وأشار إلى أنّ اللجنة تتابع أعداد الحالات التي تدخل المستشفيات والحالات الشديدة داخل تلك المستشفيات والوفيات، لافتا إلى أن الدولة قادرة على استيعاب الحالات دون ضغط على النظام الصحي لديها ودون العودة لإغلاق المستشفيات أمام الأمراض الأخرى.



وبيّن أن المنظومة الصحية في الأردن مريحة مع الإشارة إلى أن التمنيات تصب برفع نسب التطعيم لكسب المناعة ضد فيروس كورونا.



وعن التطعيم في المدارس، شدد حجاوي على أن الفيروس يصيب جميع الفئات العمرية لكن الدولة لم تلجأ إلى تطعيم من دون الـ18 عاما إلا اختياريا، مضيفا أنّ الخطر يكمن بأن طلبة المدارس يشكلون مصدرا للعدوى.



ونوه إلى أنّه لا يوجد أية موانع لتطعيم الفئات العمرية دون 18 عاما لرفع نسب المناعة ضد الفيروس.