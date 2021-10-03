لجنة الاوبئة : الدولة تبذل جهودا من أجل زيادة أعداد متلقي المطعوم

الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - أكد عضو اللجنة الوطنية لمكافحة الأوبئة، الدكتور بسام حجاوي، أن الوضع الوبائي في الأردن مازال مستقرّا، ومازالت الأرقام التي يجري تسجيلها مشجّعة، مشددا على أن التطعيم مازال أيضا هو الحلّ الوحيد للوقاية من الاصابة الشديدة بفيروس كورنا إلى جانب الالتزام بالاجراءات الوقائية.



وقال حجاوي إن الدولة تستهدف خلال المرحلة المقبلة رفع أعداد متلقي المطعوم إلى (4.5) مليون مواطن "وليس جرعة" من أجل تحصين المجتمع وحمايته، حيث أن عدد متلقي جرعتي اللقاح حتى الآن بلغ (3.3) مليون شخص وهؤلاء يشكلون (60%) من الفئة المستهدفة بالمطعوم.



ولفت إلى أن الدولة تبذل جهودا على مختلف المحاور من أجل زيادة أعداد متلقي المطعوم، بداية من توفير المطاعيم ثمّ فتح مراكز الصحية لتلقي المطعوم دون تسجيل أو موعد مسبق، وتخيير المواطنين بنوعية المطعوم، وتوفير الجرعة المعززة، إلى جانب اصدار أوامر دفاع تحفّز الناس وتدفعهم نحو تلقي المطعوم.

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