لجنة الاوبئة : الصحة العالمية دعت إلى عدم التعامل مع الجائحة بأنها انتهت

الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - كشف عضو اللجنة الوطنية للاوبئة الدكتور بسام حجاوي، أن منظمة الصحة العالمية دعت الدول الاعضاء إلى عدم التعامل مع الجائحة بأنها انتهت وانها لم تصل الى مستوى الخروج عن الاجراءات الاحترازية، مؤكدا ضرورة الالتزام بالبروتوكولات الصحية.



ودعا المواطنين الذين تلقوا الجرعة الاولى والبالغ عددهم 450 الف مواطن التوجه نحو مراكز التطعيم لأخذ الجرعة الثانية، مشيرا الى أن من لم يتلق الجرعة الاولى عليه التعامل مع الامور بجدية لحماية نفسه والآخرين، من اجل خلق نوع من المناعة المجتمعية.

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